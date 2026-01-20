Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген остается одним из главных спонсоров Киева. По его словам, королевство намерено нанести РФ стратегическое поражение.

«С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам господина Барбина, датский премьер-министр Метте Фредериксен рассматривает возможную победу России как «катастрофу для Запада». Он добавил, что на официальном уровне в Дании заявляют о том, что мир на Украине «может быть более опасен, чем продолжение конфликта».