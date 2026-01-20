Число погибших при пожаре в торговом центре в Пакистане выросло до 26

Число погибших при пожаре в пакистанском торговом центре в Карачи выросло до 26 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на власти. Более 80 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Ранее Associated Press сообщало, что службам удалось опознать только шестерых погибших. Для опознания других жертв пожара потребуется провести ДНК-тестирование.

Пожарным удалось взять под контроль масштабное возгорание только через 36 часов после его начала, сообщил Al Jazeera. По данным телеканала, официальные лица предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание. Глава провинции Синд Мурад Али Шах заявил, что правительство выплатит 10 млн рупий ($36 тыс.) в качестве компенсации семьям погибших.

Карачи — крупнейший город Пакистана и столица южной провинции Синд. По данным AFP, в трехэтажном Gul Plaza располагалось не менее 1,2 тыс. магазинов.