Правительство РФ не изменило размер квоты для венесуэльских студентов

Правительство РФ сохранило для венесуэльских студентов на 2026/27 учебный год тот же объем квотных мест, что и годом ранее, сообщила пресс-служба Минобрнауки ТАСС .

«Поступающим из Венесуэлы, как и гражданам других стран, ежегодно предоставляется возможность получить качественное российское высшее образование в пределах квоты правительства России. Изменений в рамках данной программы не планируется»,— сообщили в министерстве.

Министерство в 2026 году планирует развивать сотрудничество России и Венесуэлы в сфере высшего образования и науки, развивать договорно-правовую базу взаимодействия и прямые межвузовские контакты, отметили в ведомстве,

ТАСС отмечает, что в прошлом году Россия и Венесуэла развивали образовательное и научное взаимодействие. В мае российские вузы поучаствовали в научном конгрессе в Каракасе. В июне состоялся визит в Россию министра высшего образования Венесуэлы, во время которого стороны договорились создать межправительственное соглашение в сфере высшего образования. В ноябре прошло заседание двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в образовании, науке и технологиях, а в декабре — III Российско-венесуэльский молодежный форум.