ТАСС: в России готовятся ужесточить теоретический экзамен на водительские права

Проект поправок, ужесточающих правила проведения теоретического экзамена на водительские права, готовится к внесению в правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что ранее МВД России подготовило поправки, ужесточающие правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно предложенным правилам, использование любых средств связи или электронных устройств (телефонов, скрытых наушников, видеокамер и т.п.) будет запрещено. Нарушение приведет к аннулированию результатов экзамена и отстранению от попытки сдать на права на целый год. Также проектом предлагается установить в помещения, где проводится теоретический экзамен, средства аудио- и видеорегистрации.

26 декабря МВД опубликовало проект изменений, которые вносятся в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Среди основных возможных изменений — назначение практического экзамена после сдачи «теории» в течение 60 календарных дней вместо 180. Кроме того, согласно изменениям, желающие сдать экзамен при подаче заявлений на портале «Госуслуг» смогут не предъявлять медицинскую справку, поскольку в будущем она и так будет храниться в едином федеральном реестре.