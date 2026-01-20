OpenAI может представить свой первый гаджет в 2026 году

Владелец чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, планирует представить свое первое устройство во второй половине 2026 года, сообщил директор по глобальной политике компании Крис Лехейн. Он не объявил, когда гаджет поступит в продажу, а также не уточнил, что устройство будет собой представлять. Об этом сообщает Axios.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в мае прошлого года поставил ставил цель выпустить устройство к концу 2026-го, сообщало The Wall Street Journal. Он заявлял, что гаджет будет карманным, у него не будет экрана, и оно не будет представлено в виде «умных очков», но другие подробности о новом устройстве пока не раскрывались.

Господин Альтман говорил, что пользователи будут «шокированы простотой» нового устройства. Вместе с тем он уверял, что гаджет станет для развития искусственного интеллекта тем же, чем стал iPhone в мире смартфонов.