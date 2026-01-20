ТАСС: россиянин, зарезавший в Индии двух гражданок РФ, употреблял наркотики

Гражданин России Алексей Леонов, который, по версии следствия, смертельно ранил ножом двух соотечественниц в индийском штате Гоа и впоследствии был задержан, употреблял наркотики и на протяжении нескольких лет незаконно находился в Индии с просроченной визой. Об этом ТАСС рассказали знакомые подозреваемого.

По их словам, Леонов в течение последних лет не покидал Индию, проживая там нелегально. «Уже в начале этого туристического сезона в индийском штате Гоа, начавшегося в ноябре 2025 года, он перебрал с наркотическими веществами, отчего с ним практически невозможно стало общаться»,— сообщил собеседник агентства.

Россиянин 1995 года рождения сейчас находится в центральной тюрьме Гоа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Индийское законодательство предусматривает по ней наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни через повешение. При этом между Россией и Индией действует соглашение об экстрадиции, которое допускает возможность отбывания наказания в РФ.

О задержании россиянина сообщалось 16 января. Через день после этого он признался правоохранителям в убийстве третьей женщины — гражданки Индии. Его показания в настоящее время проверяются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.