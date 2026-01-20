Полиция сообщила о задержаниях после стрельбы на юге Москвы

Группу людей задержали в Москве после потасовки на улице Люблинской. Один из участников драки получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь, сообщили РБК в столичном управлении МВД.

Полицейские задержали нескольких участников конфликта и доставили их в отдел полиции. Личности других подозреваемых устанавливаются.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, пострадавший получил огнестрельное ранение. О конфликте со стрельбой «Москва 24» также рассказали очевидцы.