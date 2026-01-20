США отправили военные самолеты в Гренландию по согласованию с Данией

Самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направляются на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии. Как сообщила пресс-служба NORAD в соцсети X, они примут участие в давно запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются силами, размещенными в континентальной части США и в Канаде.

Операции проводятся в рамках оборонного сотрудничества США, Канады и Королевства Дания. Действия были заранее согласованы с датскими властями, получены все необходимые дипломатические разрешения, а правительство Гренландии уведомлено о планах.

В NORAD подчеркнули, что подобные «рассредоточенные» оборонные операции регулярно проводятся в зонах ответственности командования — на Аляске, в Канаде и на материковой части США.