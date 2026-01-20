В Чили погибли 19 человек из-за лесных пожаров

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили, передает The Washington Post заявление властей. Власти страны проводят массовую эвакуацию населения, пожарные борются более чем с 30 очагами возгорания, усугубленными экстремальной жарой и сильным ветром, сообщает Reuters.

Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в центральном регионе страны под названием Биобио и соседнем регионе Ньюбле. По словам чилийских властей, лесные пожары уничтожили 325 домов, еще более тысячи жилых строений получили повреждения.

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что огнем уже охвачено не менее 30 тыс. гектаров. Накануне он сообщал, что в страну поступают дополнительные пожарные силы и гуманитарная помощь от других государств, в том числе из Мексики, Аргентины и Бразилии.