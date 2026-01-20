В Ярославле загорелся автосервис

В Ярославле на улице Сахарова произошло возгорание в автосервисе. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании в МЧС поступило 19 января в 23:08, пожарные выехали через 4 минуты. К моменту прибытия автосервис горел, внутри находились автомобили и газовые баллоны. Пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м в 00:09 20 января. В 00:24 сотрудники МЧС объявили о ликвидации открытого горения.

По предварительной информации ГУ МЧС, в пожаре никто не пострадал. Тушат пожар 32 человека личного состава и 12 единиц техники.

Алла Чижова