В Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик
В Ярославле на переезде в районе Тормозного шоссе произошло столкновение тепловоза и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, авария произошла 19 января на железнодорожном переезде путей необщего пользования: грузовик выехал перед приближающимся тепловозом, экстренное торможение машиниста не смогло предотвратить столкновение.
«Пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло»,— уточнили в прокуратуре.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего.