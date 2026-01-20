В Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик

В Ярославле на переезде в районе Тормозного шоссе произошло столкновение тепловоза и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, авария произошла 19 января на железнодорожном переезде путей необщего пользования: грузовик выехал перед приближающимся тепловозом, экстренное торможение машиниста не смогло предотвратить столкновение.

«Пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло»,— уточнили в прокуратуре.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова