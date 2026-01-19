Трамп и аш-Шараа обсудили судьбу курдов

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в администрации сирийского президента. Они обсудили события, происходящие в арабской республике, и «подчеркнули необходимость гарантировать права и защиту» курдского народа, передает Reuters.

Также президенты договорились продолжать сотрудничество в борьбе с «Исламским государством» (признано террористическим на территории РФ и запрещено), отметили в администрации.

18 января сирийское правительство подписало соглашение об интеграции с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС). Соглашение из 14 пунктов, в частности, включает в себя прекращение огня, переход всех бойцов курдского ополчения в армию Сирии, а также передача правительству подконтрольных курдам месторождений нефти. Однако напряженность в стране сохранялась и на следующий день, отмечает Reuters.