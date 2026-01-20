Трулли Альберобелло

Южная Апулия с ее живописными бухтами, кристальной водой и пляжами считается в Италии местом идеального летнего отдыха. Мы отправились на «каблук» Апеннин на новогодние каникулы и не пожалели — море и солнце отвлекают от иных сокровищ, которыми богаты здешние места.

Поскольку за несколько праздничных дней всю Апулию с ее многочисленными замками, полными шедевров барокко городами, оливковыми рощами и доисторическими пещерами с прячущимися в них подземными церквями не осмотреть, мы решили сосредоточиться на Альберобелло, включенном в список всемирного достояния ЮНЕСКО. Дело в том, что значительная часть городка состоит из трулли — цилиндрических домиков, сложенных из камней методом сухой кладки, с куполообразными и увенчанными остроконечными шпилями крышами, возведенными тем же методом. В моем детстве примерно так изображали основательный каменный домик Наф-Нафа из сказки «Три поросенка». Иногда к одному трулло прикрепляются еще несколько, причем разной высоты, и тогда постройка напоминает замок. Метод сухой кладки, означающий укладку булыжников без склейки раствором, распространен в южных регионах Италии с их каменистой почвой. Крестьяне убирали с полей мешающие обработке камни, но обычно использовали их для изгородей. Строить из них дома придумали только в Альберобелло и его ближайших окрестностях.

Легенда гласит, что своим существованием трулли обязаны высокому налогу на жилье, установленным местными сеньорами в XV веке. Трулло мгновенно рассыпался, если вытащить несущий камень, что и делали его обитатели, завидев сборщиков податей. Удивительно, что эти хрупкие постройки сохранились по сей день.

В Альберобелло есть целые районы, состоящие из трулли, самый известный из них называется Монти. Это очень туристическое место, так как большинство фольклорных построек сдается. Естественно, домики отремонтированы, переоборудованы и снабжены современным комфортом. С «жилым фондом» соседствуют многочисленные ресторанчики, бары, сувенирные лавочки. Вершину холма, где скрещиваются аллеи трулли, венчает церковь. Она представляет собой несколько слепленных трулли, самый большой из которых увенчан куполом. И хотя это новодел, выстроенный в 1927 году, храм Святого Антония из Падуи представляет собой образец уникальной церковной архитектуры. Храм пользуется большой популярностью у местных жителей, являясь вторым по величие приходом Альберобелло. В рождественские праздники белые стены церкви были раскрашены многоцветной видеопроекцией, что привлекало на площадь туристов, но не мешало прихожанам молиться. Местные жители советовали вернуться сюда на Пасху, так как особенно красочным храм Святого Антония становится на Пасхальный крестный ход, когда церковная процессия спускается с холма мимо трулли на центральную городскую площадь, расположенную у подножья Монти. Во избежание путаницы уточню, что католики совершают крестный ход вечером в пятницу, предшествующую Пасхальному воскресенью.

Заслуживает посещения Trullo Sovrano, чье название можно перевести как Главный трулло. Эта весьма вместительная постройка насчитывает 12 куполов, которые пристраивались в течение 150 лет. Первый камень в Trullo Sovrano был заложен в 1600 году. Трулло рос не только вширь, но и ввысь, и это единственная постройка такого рода, где есть второй этаж. На него ведет крутая каменная лестница. Сейчас в этом невероятном строении музей, который особенно рекомендуется посетить тем, кто не смог остановиться в трулли на ночевку. Таким образом можно вдохнуть атмосферу этого необычного жилища и заодно познакомиться с выставленными тут предметами быта былых времен. Исторический Trullo Sovrano не раз использовался кинематографистами, в частности, Марио Моничелли снимал здесь «Казанову 70» с Марчелло Мастрояни.

Помимо полностью состоящих из трулли туристических кварталов, сказочные домики разбросаны по всему городу. И рядом с трулли может оказаться многоэтажный (ну не прямо многоэтажный, но более высокий) дом, что смотрится экзотично и вместе с тем естественно. Единственным минусом пребывания в этом благословенном месте можно назвать почти полное отсутствие возможности припарковаться не то что рядом, но и неподалеку от трулли-жительства. Практически все парковки предназначены для местных. Так что если вы на машине и не хотите получить штраф, то оптимальным вариантом будет днем разъезжать по окрестностям, благо в 30–40 км вы обнаружите целую россыпь городков-борго, один живописнее другого: Остуни, Мартина Франка, Чистернино, Локоротондо, Полиньяно, Монополи (два последних — на побережье Адриатики). В каждом вы найдете заслуживающие внимания достопримечательности, как, например, собор Вознесения Девы Марии в Остуни или коллекцию живописи во дворце Дожа (ныне городская ратуша) в Мартина Франка.

Но это не главное. Все городки являются, что называется, музеями под открытым небом. Гуляя по узким запутанным улочкам, вы будете поминутно восторгаться то причудливой архитектурой балкона, то лаконично крутой лестницей, по которой неведомо как местные жители взбираются к себе домой, то строгой симметрией колоннады, то кое-как разбросанными по фасаду окнами. Сияющие белизной (местное законодательство со времен Средневековья обязывает обитателей белить стены гашеной известью), эти городки — будто драгоценные игрушки. Локоротондо, например, входит в список самых красивых городков-борго Италии. При этом в конце декабря каждый балкон, крыльцо или лестница украшаются бантами, елками, колокольчиками и шарами, превращая улицы в подмостки рождественского вертепа, по-местному — презепио, где вот-вот произойдет чудо.

Впрочем, если вы приедете сюда в другие месяцы, то вместо рождественского увидите декор цветочный. И уж в любое время года по вкусу придется местное розовое вино и оливковое масло. Обязательно нужно попробовать орекьетти (вид пасты, формой напоминающей ушки) с ботвой репы, блюдо очень вкусное, несмотря на скромную прозаичность его компонентов.

Елена Пушкарская