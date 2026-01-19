СКА проиграл минскому «Динамо» 3:4, пропустив шайбу за 30 секунд до сирены

СКА 19 января уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба ХК СКА

У гостей шайбы забросили Станислав Галиев (дважды), Николя Мелош и Вадим Шипачев. У СКА отличились Маркус Филлипс, Матвей Поляков и Николай Голдобин. Решающий гол Галиев забил за 30 секунд до окончания третьего периода.

СКА остается на седьмой строчке в таблице Западной конференции, минское «Динамо» идет третьим. Следующий матч СКА проведет 22 января против «Спартака».

Артемий Чулков