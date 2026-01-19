В 2025 году китайское авто в Петербурге в среднем стоило 3,16 млн рублей

Средняя цена нового автомобиля китайской марки в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года составила 3,16 млн руб. Такими данными поделился сервис «Авито Авто».

По данным компании, наибольшим спросом пользовались автомобили марок Haval, Chery, Changan, Geely и Jetour. В топ наиболее популярных моделей вошли Haval Jolion, Jetour Dashing, Haval M6, Haval F7 и Geely Monjaro.

Также аналитики привели топ моделей с отрицательной динамикой цен: по сравнению с 2024 годом заметнее других подешевели FAW Bestune T77 (на 31,9%, до 2,076 млн рублей), Voyah Passion (на 31,6%, до 5,59 млн рублей), Hongqi E-HS9 (на 30,6%, до 6,59 млн рублей), SWM G05 Pro (на 29,7%, до 1,926 млн рублей) и Hongqi HS3 (на 27%, до 3,35 млн рублей).

Артемий Чулков