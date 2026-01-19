11 тысяч жителей Волгограда остались без отопления

В Советском районе Волгограда в более чем полусотне многоквартирных домов (МКД) отключили отопление. Ситуация связана с аварией на теплосетях, сообщило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели получили сообщение о ЧП в 19:50. Авария случилась на трубопроводе по адресу: ул. Ярославская, 10. Впоследствии жители Советского района остались без горячей воды и отопления. По данным Gismeteo, в Волгограде на момент выхода публикации -14°С.

Тепло перестали подавать в 61 МКД. В домах проживают около 1,1 тысячи человек. Также отопление и горячую воду отключили в одном медучреждении и в двух домах культуры.

Дарья Васенина