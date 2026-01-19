В городской думе Нижнего Новгорода заслушали отчет об отношениях муниципалитета с городами-побратимами и партнерами. Всего их 34 в 22 странах мира. Наиболее хорошо развиваются культурные связи со столицей Абхазии Сухумом, узбекской Бухарой, Минском, а также бизнес-миссии в Китай. При этом связи со всеми европейскими городами, с которыми Нижний Новгород братался с начала 1990-х годов, прекратились из-за статуса недружественных стран ЕС. Городские власти говорят, что следуют в русле государственной внешней политики, но единичные визиты европейских делегаций по согласованию с МИД России все же случаются.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский центр городов-побратимов для встреч туристов и иностранных делегаций за два года работы принял 45 тыс. гостей Об этом на заседании комиссии по экономике в городской думе рассказал директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин. По его словам, основной задачей департамента является продвижение Нижнего Новгорода в России и за рубежом. Для этого в городе учредили АНО «Центр международного сотрудничества и туризма», который занимается развитием отношений с городами-побратимами и партнерами в сфере экономики, культуры, образования, спорта и туризма.

Александр Симагин отметил, что общее число побратимов и партнеров Нижнего Новгорода достигло 34 городов из 22 стран мира. Всего в 2025 году было проведено 174 мероприятия.

Среди них докладчик отметил традиционный форум городов-побратимов, состоявшийся в Нижнем Новгороде форум регионов России и Белоруссии, международную смену в лагере «Хочу стать десантником», а также крепнущие связи с Абхазией и ее столицей. В 2025 году из Нижнего Новгорода в Сухум запустили прямые авиарейсы, средняя загрузка на которых превысила 80%, провели там международный инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии».

«На протяжении трех лет проводим VR-фестиваль, начинали с Бухарой, охвачен Сухум, сейчас расширяем сотрудничество с белорусскими городами-побратимами (Минск и Гомель). Все школы Нижнего планируем охватить этим контентом (виртуальные экскурсии), который очень востребован у ребят и находит хороший отклик»,— рассказал директор департамента. Он отметил и развивающиеся бизнес-миссии в Китай, где у нас также есть партнеры и побратимы — Хэфэй и 10-миллионный город Цзинань, основанный в восьмом столетии до нашей эры.

В 2026 году в администрации Нижнего Новгорода планируют провести 249 внешних мероприятий, выведя город «на более высокий уровень»,— пообещал Александр Симагин.

О замороженных отношениях с городами-побратимами из Европы, США и Кореи в гордуме докладывать не стали, а депутаты не спрашивали. Всего у Нижнего Новгорода 11 городов-побратимов из европейских и прочих стран, которые после начала СВО на Украине вошли в перечень недружественных. В начале 1990-х годов Нижний Новгород первым делом наладил связи с германским Эссеном, затем последовали американская Филадельфия, австрийский Линц и финский Тампере. В 2001 году Нижний Новгород стал побратимом украинского Харькова, но его горсовет в мае 2022 года разорвал все побратимские отношения с российскими городами.

По словам Алексея Симагина, администрация Нижнего Новгорода идет в русле государственной внешней политики, и отношения с городами из недружественных государств «поставлены на паузу». При этом нет запретов на въезд в Россию европейцев и официальные визиты делегаций из стран ЕС в Нижний Новгород возможны — по согласованию с МИД России и областным министерством международных и межрегиональных связей. Например, 8 мая 2045 года в Нижний Новгород приезжала делегация любителей астрономии из Эссена, которая посетила Нижегородский планетарий, а затем — концерт «Лунная соната» камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода».

С дружественными славянскими государствами Восточной Европы муниципалитет продолжает общаться. Например, летом прошлого года побратимом Нижнего Новгорода стал сербский город Восточное Сараево, а мэр Юрий Шалабаев также подписал меморандум о взаимопонимании и обмене опытом с приднестровскими Бендерами.

«Мы активно сотрудничаем и с городами Нови-Сад, Баня-Лука. Они к нам приезжают, в онлайне с ними много мероприятий проводим. Получили приглашение посетить их Дни города»,— рассказал Александр Симагин.

Его отчет в гордуме Нижнего Новгорода депутаты приняли к сведению. Отметим, ранее депутаты нижегородской гордумы возмущались, что нижегородская мэрия не привлекает их к работе с городами побратимами. Депутаты были недовольны тем, что их не берут в зарубежные поездки за бюджетный счет. При этом народные избранники уверены, что им есть о чем поговорить с иностранными коллегами.

Иван Сергеев