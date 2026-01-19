Чао с лимоном
Конкуренцию павловских производителей цитрусовых признали недобросовестной
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел иск предпринимателя Ирины Козюлиной к ООО «Павловский питомник» о недобросовестной конкуренции. Истица сочла таковой регистрацию изображения лимонного дерева с надписью Pavlovopitomnik, схожего с ее логотипом. Госпожа Козюлина и компания бизнесмена Сергея Прохорова выращивают и продают саженцы по всей России, однако «Павловский питомник» появился позднее и оформил права на обозначения, которые давно использует конкурент. Арбитраж посчитал действия компании нарушением прав истицы, которая ранее доказывала, что бизнесмен не выращивает, а перепродает растения. Эти сведения суд признал порочащими и обязал опровергнуть их. За использование товарного знака компания потребовала от Ирины Козюлиной 1,2 млн руб.
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел иск предпринимателя Ирины Козюлиной, которая потребовала признать актом недобросовестной конкуренции приобретение и регистрацию ООО «Павловский питомник» товарного знака с изображением лимонного дерева и надписью Pavlovopitomnik. Как писал «Ъ-Приволжье», госпожа Козюлина и компания бизнесмена Сергея Прохорова являются крупными производителями лимонов в городе Павлово Нижегородской области с многолетней и разной историей.
Истица растит и продает цитрусовые с 2000-х годов, а питомник на своем сайте утверждает, что его семейный бизнес существует с середины XX века, когда бабушка владельца Антонина Прохорова начала выращивать и продавать лимоны сначала дома, а затем на рынках и городской пристани, со временем назвав свою деятельность павловским питомником. Сами лимоны, по легенде, еще 150 лет назад привез в Павлово местный купец, растение стало одним из символов города: в сквере на Базарной площади ему установлен памятник.
Конкурентное ООО «Павловский питомник» было зарегистрировано в июне 2022 года и начало выращивать лимоны позднее, чем истица, говорится в материалах дела. Компания не только использовала схожие обозначения и логотип, но и направила Ирине Козюлиной претензию о защите исключительных прав на эти товарные знаки, которые оформила в Роспатенте и использует для продвижения своей продукции в интернете.
Требования ООО истица посчитала попыткой захватить свой интернет-ресурс, в адресной строке которого есть слово Pavlovopitomnik, также использующееся на ее страницах в видеохостингах с 2010 года. Регистрацию товарного знака, схожего с изображением на ресурсах истицы, она посчитала недобросовестной конкуренцией.
Доводы истицы представители компании-ответчика сочли необоснованными и настаивали, что Ирина Козюлина не доказала, что именно она разработала логотип, используемый в товарных знаках ООО «Павловский питомник».
Словосочетание «Павловский питомник» и рисунок лимонного дерева не уникальны и не придуманы истицей, подчеркнули юристы. Они добавили, что компания заказала логотип товарного знака в 2015 году дизайнеру, и он использовал в макете изображение из интернета, а надписи по тогдашней моде представил в русскоязычной версии и на латинице. На сайте компании изображение появилось в 2016 году, в 2024 году было официально зарегистрировано в Роспатенте, и компания ничего не нарушила, подчеркнули представители ответчика.
Однако суд решил, что словесный элемент товарного знака и доменное имя сайта истицы тождественны, как и рисунок лимонного дерева. При этом сходство логотипов ответчик не оспаривал.
Истица начала использовать изображение в переписке с покупателями в 2013 году — гораздо раньше, чем был разработан логотип и сайт конкурентов, установил суд и отклонил доводы ответчиков о том, что Ирина Козюлина позаимствовала изображение.
Более того, «Павловский питомник» на момент подачи заявки в Роспатент не мог не знать, что истица использует похожее обозначение, а претензия в ее адрес о запрете препятствует ее деятельности, отмечается в решении суда. Арбитраж полностью поддержал ее доводы и признал действия компании по приобретению и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции.
Добавим, разногласия конкурентов вылились в другой судебный спор, который рассмотрел Павловский райсуд в 2025 году. Поводом стала публикация в соцсети «разоблачения» о деятельности Сергея Прохорова, который якобы не занимался выращиванием лимонов, а перепродавал саженцы, купленные на Украине. Покупатели путали названия питомников, а растения, привычные к южному климату, не приживались в других регионах, отмечалось в публикации.
Господин Прохоров подал иск о защите чести, достоинства и репутации к семье Козюлиных, и суд постановил опровергнуть эти сведения, признав их порочащими и не соответствующими действительности.
Кроме того, в 2025 году «Павловский питомник» потребовал от Ирины Козюлиной 1,2 млн руб. за использование товарного знака. Решение по иску пока не принято до окончания спора вокруг его регистрации.