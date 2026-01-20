Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентино Гаравани

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Валентино Гаравани

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В возрасте 93 лет в Риме умер Валентино Гаравани, основатель дома Valentino и один из главных фешен-дизайнеров второй половины ХХ века. Ученик послевоенных французских кутюрье, он прославился в родной Италии: с начала 1960-х продукцию его сначала флорентийского, а потом римского модного дома быстро оценили мировые знаменитости. В списке его клиенток — самые громкие женские имена эпохи, от Джины Лоллобриджиды и Элизабет Тейлор до Жаклин Кеннеди и принцессы Маргарет, сестры Елизаветы II. Особый оттенок красного цвета, который так и называется официально — «красный Валентино», оставался его визитной карточкой с начала карьеры до 2008 года, когда дизайнер отошел от дел (дом Valentino он продал еще в 1998-м, но продолжал создавать для него коллекции). Тем не менее название его бренда продолжает звучать как символ золотого века моды, как синоним вневременной элегантной женственности и великолепия — нарочитого, но неподражаемого.

Клара Газулина