Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с ярославским губернатором

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. В ходе встречи обсуждались туризм, спорт, наука и молодежная политика.

Господин Чернышенко отметил, что регион активно развивает туризм. По итогам прошлого года турпоток вырос до 13,2 млн человек.

«Туристическую инфраструктуру региона помогает развивать национальный проект "Туризм и гостеприимство". Особое значение имеет и предстоящий юбилей Золотого кольца, центром которого является Ярославль. Это поможет региону привлечь еще большее количество путешественников»,— цитирует областное правительство вице-премьера.

В Золотое кольцо традиционно входят восемь городов, в том числе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий Ярославской области. В преддверии юбилея туристический маршрут решили расширить на 49 населенных пунктов, включив села Вятское и Годеново, деревню Карабиха, города Мышкин, Рыбинск, Тутаев и Углич, а также нацпарк «Плещеево озеро».

«Включение новых объектов позволит создать более гибкие и насыщенные туры, увеличит среднюю продолжительность пребывания гостей в регионе, придаст дополнительный мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса и, как следствие, экономически поддержит малые территории»,— считает губернатор Ярославской области.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» одобрены 16 инвестпроектов по созданию модульных гостиниц, что позволит в регионе создать более тысячи номеров. Также реализуются проекты с использованием льготного кредитования. Для развития туризма в регионе благоустраивают общественные пространства, создают пешеходные центры.

Также Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев обсудили развитие спортивной инфраструктуры. В регионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые площадки, работают региональные федерации по инновационным видам спорта. Кроме того, реализуется программа адаптивного спорта «Сильные духом», в которой участвуют ветераны СВО.

Дмитрий Чернышенко, говоря о социальной инфраструктуре, отметил строительство семи новых школ и открытие «Школы 21» для подготовки ИТ-специалистов. Также в регионе функционирует передовая инженерная школа «Технологии двигателестроения» на базе РГАТУ.

Президент Владимир Путин поставил задачу расширить возможности для созидательной деятельности граждан, включая молодежь, сообщил Дмитрий Чернышенко. «Благодаря победам в конкурсе "Регион для молодых" Ярославская область получила порядка 350 млн рублей на модернизацию инфраструктуры. Функционируют 20 штабов #МЫВМЕСТЕ и 20 "Добро.Центров". В добровольческую деятельность вовлечены более 175 тыс. молодых людей. Ребята активно помогают нашим героям – участникам СВО и их семьям»,— сказал господин Чернышенко.

Михаил Евраев отметил, что в Ярославской области реализуются крупные проекты в сфере молодежной политики. В 2025 году было привлечено более 154 млн руб. из федерального бюджета. Эти средства направлены на создание новых молодежных пространств, способствующих развитию инициатив и социальной активности.

«Ярославская область является пятикратным победителем конкурса "Регион добрых дел", что позволило привлечь около 38 млн руб. на развитие добровольчества»,— уточнил губернатор Ярославской области.