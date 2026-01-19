На охрану Беглова до 31 января 2027 года потратят свыше 5,7 млн рублей

На обеспечение безопасности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова до 31 января 2027 года потратят более 5,7 млн рублей. Информация о соответствующем контракте опубликована на сайте госзакупок.

По условиям договора подрядчик должен будет обеспечить круглосуточную охрану высшего должностного лица Санкт-Петербурга в местах его пребывания силами 12 единиц среднего и старшего начальствующего состава сотрудников.

Исполнять контракт будет Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Артемий Чулков