Селфи по-крещенски

Начало недели петербуржцы встретили празднованием Крещения Господня. Пока одни христиане набирали себе запасы освященной воды, другие окунались в ледяную воду под звуки затвора камер. На этот раз большинство православных, которые совершают омовение в проруби, отпраздновали Богоявление заранее — в воскресенье. Из-за того, что 19 января выпало на будний день, очередей у главной купели не собралось. Тем не менее на Заячьем острове все равно звучала музыка из колонок, пел и танцевал ансамбль, а из палаток доносился запах шашлыка. Как прошли традиционные мероприятия на Крещение у Петропавловской крепости — в репортаже «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крещенские купания возле Петропавловской крепости на стрелке Заячьего острова Фото: Михаил Штиглиц Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания на набережной Лейтенанта Шмидта возле храма Успения Пресвятой Богородицы Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Крещенские купания на набережной Лейтенанта Шмидта возле храма Успения Пресвятой Богородицы Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Крещенские купания. Озеро Долгое Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Следующая фотография 1 / 10 Крещенские купания возле Петропавловской крепости на стрелке Заячьего острова Фото: Михаил Штиглиц Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания в купели святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Крещенские купания на набережной Лейтенанта Шмидта возле храма Успения Пресвятой Богородицы Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Крещенские купания на набережной Лейтенанта Шмидта возле храма Успения Пресвятой Богородицы Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Крещенские купания. Озеро Долгое Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото

В этом году православных на две группы разделил «рабочий вопрос» — дата Крещения Господня выпала на понедельник. И если все уже привыкли, что купания стартуют раньше начала праздника, то на этот раз они, кажется, почти полностью прошли 18 января.

Праздник Крещения Господня (Богоявления) христиане отмечают в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Согласно евангельской истории, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил, что Иисус «есть Сын Мой возлюбленный». По новоюлианскому календарю этот день отмечают 6 января, в России же — 19 января, по григорианскому. Православные посещают церкви, запасаются освященной водой, а некоторые идут окунаться в прорубь. Омовения в ледяных купелях также принято начинать 19 января.

Традиция окунаться в купель на Крещение относительно новая и исключительно народная. Она начала распространяться в XIX веке и даже осуждалась церковью. Понятно, что традиция не была одобряемой и в Советском Союзе. С девяностых обряд снова стал носить массовый характер. Хотя в РПЦ и не говорят о необходимости омовения в иордани и называют это скорее побочным обычаем, вообще от него не открещиваются. Тем не менее для невоцерковленных людей именно эта часть стала ассоциироваться с праздником и считаться неким его символом. Более того, есть распространенное мнение, что омовение прощает грехи, но с ним без конца борются миссионеры из РПЦ.

Крещенские купания в Петербурге прошли на 17 специально оборудованных площадках, где дежурили 24 машины и около сотни сотрудников МЧС, спасателей и волонтеров. Ведомство заранее призвало горожан соблюдать осторожность и не окунаться в необорудованных местах. Основные точки притяжения верующих были традиционными. На Васильевском острове купель работала у Успенского подворья Оптиной пустыни, в Выборгском районе — на берегах Среднего Суздальского озера. В Колпино окунуться можно было у храма Александра Невского в Усть-Ижоре и у Свято-Троицкого собора. В Кронштадте обряд проходил на городском пляже, а в Курортном районе — на озере Сестрорецкий Разлив и у родника в Солнечном.

Обычно участники стремятся окунуться в главную купель — у Петропавловской крепости на стрелке Заячьего острова, откуда открывается вид на Неву, стрелку Васильевского острова, Зимний дворец. И ее открывают как раз 19 января, а не днем ранее. Причем обязательно совершая чин освящения воды. Его провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Традиционно сразу после этого в прорубь окунулись губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. И снова это было традиционно закрыто от посторонних глаз. Тем не менее, в своем Telegram-канале господин Бельский отчитался, что вода была «шикарной».

Крещенских морозов праздник не дождался, чему окунающиеся были в большинстве своем рады. Хотя, рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад» один из спасателей, в морозы ведь лучше: от холода тело «горит» и не мерзнет, пока человек быстро бежит обратно в шатер переодеваться. А морозы как будто специально прошли мимо: долгий период отрицательных температур прервался на слабый минус, но скоро опять вернется в город.

Петропавловка на этот раз удивила отсутствием очередей. Если годом ранее основной поток людей был именно 19 января на Заячьем острове, то на этот раз все было наоборот. Большинство желающих окунуться сделали это днем ранее. Толп и очередей, в которых люди стоят по два часа, в этот раз не было. Перед смонтированной сценой, где с патриотическими песнями выступал музыкальный ансамбль, находилось от силы человек 15–20. На ступеньках к купели очередь в этот день стабильно была из человек трех-пяти, так что спасатели даже никого не торопили. Большинство мест, которое занимали у иордани, пришлось на группу поддержки окунающихся. Впрочем, друзья и родственники выполняли скорее функцию операторов, чем именно самой поддержки.

Практически каждый хотел запечатлеть погружение в воду на видео, ну или хотя бы сделать фотографию в плавках на фоне покрытой туманом заснеженной Невы. Несколько человек и вовсе фиксировали свой ледяной подвиг на экшен-камеры — все-таки экстремальное дело делают. В ход пошли и штативы с моноподами.

Вот молодой человек с длинными дредами просит одну из организаторов снять ему видео, как он мужественно идет к иордани и окунается в нее. «Надеюсь, сойдет для интернета, а то я нервничала и руки тряслись»,— переживала пожилая женщина, внезапно ставшая оператором для тех, кто осмелился на омовение. Рядом еще совсем молодая семья с сыном обсуждала, стоит ли отцу семьи присоединиться к традициям, хотя они, выходя на прогулку, этого не планировали. «Папа! Папа! Папа! Ты молодец и умница»,— поддерживал сын все-таки решившегося на омовение родителя. «И как он не забоялся?» — удивлялась жена.

«У-у-у! Холодная, зараза»,— кричали время от времени почти одну и ту же фразу мужчины. «Очень тепло, как будто печка под водой»,— возразил им другой парень. Почти все, с кем поговорил корреспондент «Ъ Северо-Запад», отмечали, что окунались без подготовки. Несколько человек все же шли к этому какое-то продолжительное время и, по их словам, готовились дома, принимая холодный душ. Но, отметили они, помогло не сильно: «Дома ведь я из душа босиком на снег не выхожу». Буднично холодную воду воспринял бегун, который решил так завершить тренировку и окунуться в конце пробежки.

Слегка ошарашены происходящим были китайские туристы, которые узнали о том, что «крейзи рашн пипл» в купальниках зимой в Неву опускаются. Они тщательно задокументировали происходящее на свои телефоны, но почти сразу их попросили тоже поработать фотографами, хотя русский они и не понимали. «Если вы хотите, я могу рассказать, что происходит»,— уточнил корреспондент «Ъ Северо-Запад» у зарубежных гостей, которые будто глазами искали тех, кто им ответит на кучу вопросов, которые у них возникли. Они, оказывается, уже успели поискать в интернете, что эти русские себе позволяют, и сохранили на будущее статью о Крещении. «Раздеваться мы, конечно, не будем. Но сделайте нам, пожалуйста, фото, где будет видно очень много этих ребят и музей на той стороне»,— показали они на группу россиян в плавках и с полотенцами и Зимний дворец. Кажется, новым культурным фактом они были довольны.

Многие из пришедших представляли старшее поколение. Но они посетили иордань скорее как наблюдатели и поделились, что в общем-то в их возрасте посмотреть на это дело тоже хорошо. Кто-то даже думал окунуться, но в итоге отказался от этой идеи. Так, одного из них отговорила жена, которая просила супруга «не рисковать остаться в этой проруби». Уговорила. Другая пара рядом смеялась и подначивала друг друга: «Че, пойдешь, может?» Пенсионеры смеялись над молодежью, которая очень хотела сфотографироваться, и пытались их пародировать: «Давай я тебя тоже сниму. В интернет тебя выложу!»

Поток фотосессий прекратился, когда сурового мужчину в форме, охраняющего иордань, подменила представительница петроградской народной дружины. Она начала строго контролировать, кто идет окунаться, а кто — просто понаблюдать или снять друзьям видео. Желающие сфоткаться стали самостоятельно делать селфи.

Рядом с купелью на Заячьем острове разместили шатры для переодевания, палатки с детскими мастер-классами и с иконой, чтобы помолиться. Рядом таинство крещения разбавлялось немного другим, менее сакральным настроением. Из колонок звучала музыка, в ларьках торговали шашлыком, картошкой фри и пирожками. Неподалеку организаторы разбили станцию с полевой кухней, горячим чаем и пряниками. Впрочем, например, одна компания гостей придумала альтернативу и отдыхала со своим принесенным глинтвейном.

Назад люди уходили уже краснощекие, сытые и с целой фотосессией в галерее телефона.

Полина Пучкова