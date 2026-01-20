Курорт нахватает звезд

Подконтрольный Александру Клячину гостиничный оператор Azimut Hotels возьмет в управление отель в составе загородного комплекса «Седьмое небо» в Республике Алтай. Инвестиции в строительство объекта на 130 номеров составят 4 млрд руб. На Алтае начался бум дорогих отелей: средняя стоимость ночи в них сейчас в два раза превышает показатели Сочи. Но вскоре гостиницы начнут конкурировать друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Azimut Hotels подписала соглашение об управлении отелем в составе комплекса «Седьмое небо» на Алтае, рассказали “Ъ” в компании. Там уточнили, что речь идет о пятизвездной гостинице на 130 номеров, которая будет работать под брендом Libra. Объект планируется запустить в 2028 году, инвестиции в строительство составят 4 млрд руб. Отель займет площадь в 100 га и будет принимать более 10 тыс. гостей в год.

Azimut Hotels — один из крупнейших в России гостиничных операторов. Компания существует с 2004 года, ее основным собственником считается Александр Клячин. Сейчас в сеть входят более 70 отелей в 50 городах России, их совокупный фонд — 12,7 тыс. номеров.

Комплекс «Седьмое небо» располагается в Чемальском районе Республики Алтай, в 64 км от Горно-Алтайска. Его совокупная площадь — 1,5 тыс. га. Основной объем планируется реализовать на рынке загородной недвижимости: в качестве участков для индивидуальных жилых домов, с подрядом и без. Реализацией проекта занимается ООО «Эко-поселок "Седьмое небо"». Его учредителем, согласно СПАРК, выступает местный предприниматель Екатерина Андреева. Выручка компании в 2024 году составила 215,9 млн руб., прибавив год к году 24,7%.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предупреждает, что окупить гостиницу в составе «Седьмого неба» будет непросто: речь идет о слишком большой территории, которую сложно эксплуатировать. Острым, по его словам, станет и вопрос с персоналом. Эксперт отмечает, что для обслуживания пятизвездного отеля потребуется не менее 100 человек, которых, вероятно, придется завозить для работы вахтами. Возврат вложений в подобные проекты можно получить лишь через создание в их составе инвестиционных апартаментов, считает господин Ивашкевич.

Алтай считается популярным туристическим регионом. По данным Росстата, в средствах размещения Республики Алтай в январе—ноябре 2025 года остановились 402,2 тыс. гостей, год к году показатель сократился на 8,1%. Но соседний Алтайский край за аналогичный период продемонстрировал рост на 5,1% год к году, до 908,5 тыс. человек.

Гостиничный комплекс в составе «Седьмого неба» не единственная пятизвездная гостиница Azimut Hotels на Алтае. Ранее сеть анонсировала строительство санатория той же категории в составе курорта «Белокуриха». Высокобюджетные отели также работают в других популярных локациях региона, например на курорте «Манжерок». Господин Ивашкевич считает, что на Алтае речь идет о буме пятизвездных отелей, между которыми в перспективе начнется острая конкуренция — как за гостей, то и за персонал.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что сейчас спрос на дорогой отдых и его предложение на Алтае сбалансированны, но при очень высокой цене. В регионе, по его словам, есть отели, стоимость которых летом сейчас достигает 50–60 тыс. руб. в сутки. Популярность Алтая в высокобюджетном сегменте господин Ромашкин связывает в том числе с модой на удаленный отдых на природе. Появление дополнительных объектов, вероятно, приведет к снижению цен, но проблем с заполняемостью не будет, считает он.

Александра Мерцалова