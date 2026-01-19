Аварийная служба не обнаружила подтопления участков в Сланцевском районе
Аварийно-спасательная служба Ленинградской области не нашла признаков подтопления жилых участков в деревне Степановщина Сланцевского района из-за затора на реке Нарве, сообщили в
Фото: Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области
«Спасателями установлено, что уровень воды в реке снизился, а подтопление жилой зоны отсутствует»,— говорится в пресс-релизе службы.
11 января в региональном ГУ МЧС заявляли, что в населенном пункте было зафиксировано подтопление приусадебных участков, а на затронутой стихией территории проживают шесть человек, в том числе один ребенок.