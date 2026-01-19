В Екатеринбурге показали спектакль в память о дирижере Евгении Колобове

На сцене Свердловского театра музыкальной комедии в Екатеринбурге прошел единственный показ моноспектакля «Поэма без героя» Анны Ахматовой, который посвятили 80-летию дирижера, народного артиста и основателя театра «Новая опера» Евгения Колобова.

Евгений Колобов (1946-2003) дебютировал в Бурятском театре оперы и балета, затем продолжил карьеру в Свердловском театре музкомедии (1971-1974), после в Свердловском театре оперы и балета (теперь «Урал Опера Балет»). В 1981 году переехал в Ленинград, а в 1987 году — в Москву.

Впервые «Поэма без героя» Анны Ахматовой прозвучала со сцены московского театра «Новая опера» в 2000 году. Евгений Колобов работал над постановкой вместе с актрисой Аллой Демидовой.

Над современным прочтением трудился ученик Евгения Колобова, лауреат премии «Золотая маска» и дирижер театра «Новая Опера» Дмитрий Волосников совместно с актрисой и директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой.

«Когда прикасаешься к великому произведению, то все время открываются новые глубины и темы. Я решила, что не буду играть ни Аллу Демидову, ни Анну Ахматову. Я буду эту поэму только читать»,— рассказала актриса Ирина Апексимова.

По словам Дмитрия Волосникова, партитура была сохранена полностью. Единственным отличием стал добавленный в конце хор. Теперь вместе с оркестром звучит знаменитая мелодия Джона Уильямса из фильма «Список Шиндлера».

Главной задачей при подготовке спектакля было сохранить контуры проекта, созданного в нулевых. Оркестр расположили на сцене, придерживаясь традиции мастера.

Показы спектакля планируются в Костроме, Самаре, Тольятти, Калининграде и других городах. Точная информация о датах появится позже.

София Паникова