«Интерфакс»: «Окто» планирует купить активы Nordgold в Буркина-Фасо

Группа «Окто» рассматривает покупку активов международной золотодобывающей компании Nordgold в Буркина-Фасо. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Nordgold входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

По информации другого собеседника «Интерфакса», представители одного из претендентов на активы Nordgold недавно осматривали площадку в Буркина-Фасо. Источник агентства не уточнил, кто это был. По информации «Известий», обсуждаемая сумма сделки по продаже активов Nordgold в африканской стране — от $1 млрд.

Nordgold была основана в 2007 году как подразделение «Северстали». У компании восемь действующих рудников: четыре в России, один в Казахстане, два в Буркина-Фасо и один в Гвинее. По последним раскрытым данным компании за 2021 год, производство на двух рудниках в Буркина-Фасо — Bissa и Bouly — составило 270 тыс. унций.

«Окто» — частная многопрофильная группа, которая занимается проектами в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе угля и золота. В 2025 году компания купила золотодобывающую группу Zapadnaya Gold Mining.