Депутаты Госдумы призвали принять меры по ситуации с бродячими псами в Мариуполе

Члены рабочей группы Госдумы по защите людей от безнадзорных животных решили обратиться к главе Донецкой народной республики Денису Пушилину с просьбой ввести в регионе режим «экстраординарной ситуации» из-за критической ситуации с бродячими собаками в Мариуполе. Об этом «Ъ» сообщила глава рабочей группы и председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ).

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам госпожи Останиной, проблемы с бездомными животными в Мариуполе связаны с «объективной причиной». «Многие собаки остались без хозяев, к сожалению. Средств на то, чтобы устроить приют этим собакам, в бюджете крайне мало»,— объяснила депутат. Теперь бездомные животные, ищущие в городе источник пропитания, по мнению парламентария, представляют угрозу для людей.

Нина Останина рассказала, что ее рабочая группа планирует призвать Дениса Пушилина внести на рассмотрение заксобрания ДНР поправки в региональное законодательство по обращению с животными и объявить в регионе режим экстраординарной ситуации, который позволит отлавливать зверей для последующего умерщвления. Депутат сказала, что на данный момент закон об особом режиме принят в 31 субъекте России.

Назвать точное количество собак, угрожающих Мариуполю, госпожа Останина не смогла, но отметила, что этих цифр нет ни у кого — из-за отсутствия в России единой системы регистрации домашних животных. «Отчитывается Крым и говорит о том, что у них 100 тыс. домашних собак и 15 тыс. собак на улицах. Где это, кто, как посчитал?»,— задается вопросом глава рабочей группы. При этом депутат поделилась, что обращающиеся к ней жители Мариуполя пишут о тысячах собак, рыскающих по городу крупными стаями.

Парламентарий подчеркнула, что на время переходного периода в ДНР не действует федеральный закон об ответственном обращении с животными. Принятое местными депутатами законодательство каких-либо решительных действий по отношению к бродячим собакам, по ее словам, не предполагает.

По данным «Парламентской газеты», рабочая группа Нины Останиной подготовила поправки в федеральное законодательство, которые позволят регионам вводить режим экстраординарной ситуации. Сейчас данная мера регулируется только региональными законами. В июле 2024 года Конституционный суд закрепил за субъектами право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.

Степан Мельчаков