Минтранс ждет роста мощности портов Северо-Запада в 2026 году на 15,5 млн тонн

Мощность портов Северо-Запада в 2026 году может увеличиться на 15,5 млн тонн. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, рост планируется обеспечить за счет ввода терминала по перевалке удобрений «Еврохима» в Усть-Луге, терминала «Усть-Луга» компании «Новотранс актив», а также Высоцкого зернового терминала.

Господин Никитин также отметил, что прирост мощностей на востоке ожидается на уровне 13,2 млн тонн — благодаря вводу контейнерного терминала во Владивостоке и угольного терминала «Порт Эльга». На азово-черноморском направлении, по прогнозу Минтранса, прибавка составит 6,4 млн тонн за счет реконструкции акватории и двух причалов порта Туапсе.

Артемий Чулков