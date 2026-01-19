Работник «КаМАЗа» потребовал миллион рублей за утраченное на работе здоровье

Набережночелнинский городской суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с ПАО «КамАЗ» в пользу работника, который утверждал, что получил профессиональное заболевание из-за работы в неблагоприятных условиях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец подал иск о компенсации в размере 1 млн руб., ссылаясь на физические страдания и душевные переживания, вызванные заболеванием. Представитель компании признал частичную ответственность, но указал на завышенные требования.

Суд посчитал сумму в 170 тыс. руб. обоснованной и взыскал ее с ПАО «КамАЗ». Решение пока не вступило в законную силу.

Влас Северин