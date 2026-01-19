«Молот» начал домашнюю серию игр с победы

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» на своем льду обыграл ХК «Динамо-Алтай». Гости первыми открыли счет в этой встрече. Затем пермякам удалось выйти вперед, но в третьем периоде результат сравнялся. Незадолго до финальной сирены хоккеисты «Молота» сумели реализовать численное большинство. В итоге победа 3:2. Голами в составе победителей отметились Андрей Малявин, Виктор Пластинин и Руслан Галимзянов.

Следующую игру подопечные Льва Бердичевского проведут уже в ближайшую среду.