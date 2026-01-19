FT: крупнейшие в мире производители алкоголя не могут продать запасы на $22 млрд

Мировой рынок алкоголя оказался в критической ситуации из-за накопления нераспроданной продукции на складах. Объем запасов выдержанных спиртных напитков у пяти крупнейших производителей — Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman и Remy Cointreau — достиг рекордных за десять лет $22 млрд, сообщает газета The Financial Times.

Причиной кризиса стал резкий рост спроса на дорогие алкогольные напитки во время пандемии COVID-19. Производители, отреагировав на этот всплеск, увеличили объемы производства, но тренд оказался временным.

По мере восстановления экономики спрос начал падать, а производство продолжало идти на прежнем уровне, что привело к перепроизводству. В ответ компании вынуждены снижать цены — например, бутылка коньяка Hennessy в США подешевела с $45 до $35 — и временно останавливать работу заводов. Японская группа Suntory приостановила производство бурбона Jim Beam в Кентукки минимум на год, а Diageo — выпуск виски в Техасе и Теннесси до лета 2026 года.

Опрошенные FT эксперты предупреждают, что восстановление баланса между спросом и предложением может занять годы, и компаниям предстоит долгий путь к адаптации, включая ценовую политику.