Суд обязал уволить первого замглавы Сысерти в связи с утратой доверия

Прокуратура через суд обязала главу Сысертского муниципального округа Дмитрия Нисковских прекратить трудовые отношения с Сергеем Воробьевым в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Администрация Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Администрация Сысертского городского округа

По данным прокуратуры, в марте 2023 года Воробьев и его супруга заключили договор купли-продажи земельного участка и жилого дома с лицом, с которым у замглавы были служебные отношения. Стоимость указанного недвижимого имущества была установлена сторонами ниже кадастровой и рыночной стоимости указанных объектов.

Ранее, в 2019 году Воробьев как должностное лицо заключил муниципальный контракт на сумму свыше 34,9 млн рублей с организацией, косвенно связанной с этим продавцом. Одним из ее учредителей является компания, участником которой является продавец объектов недвижимости. Кроме того, в 2023 году супруга чиновника устроилась на работу в компанию, учредителем которой является тот же продавец.

Прокуратура установила, что на момент сделки Воробьев знал о служебном взаимодействии с продавцом и о трудоустройстве жены, но не уведомил работодателя о возможном конфликте интересов, хотя был обязан это сделать. Несмотря на представление прокуратуры, местная комиссия по урегулированию конфликта интересов признала действия Воробьева правомерными.

Прокуратура не согласилась с решением комиссии и подала в Сысертский районный суд административный иск о признании бездействия и решения незаконными. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако Свердловский областной суд согласился с доводами прокуратуры, признал бездействие главы округа и решение комиссии незаконными и обязал главу уволить Сергея Воробьева в связи с утратой доверия.

Полина Бабинцева