Правительство одобрило проект об упрощенном заходе кораблей РФ в порты Бенина

Правительство одобрило проект соглашения об упрощенном порядке захода российских кораблей в порты Бенина. Минобороны России поручено провести переговоры с бенинской стороной и подписать документ. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Проект соглашения был представлен российским Минобороны, согласован с МИДом, Генпрокуратурой и СКР и предварительно проработан с бенинской стороной. Цель соглашения — создание «благоприятных условий для международного сотрудничества в военной области». Африканская страна имеет выход к заливу Бенин в Гвинейском заливе.

Посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов в интервью «Известиям» говорил, что заход российских кораблей в порты этих африканских стран необходим для усиления стратегического присутствия России в регионе Западной Африки и Гвинейского залива.