Проезд по Северской улице в Шушарах закроют для автомобилистов до декабря

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) объявила о новых ограничениях движения в Центральном и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Так с 19 января по 9 марта движение транспорта по Синопской набережной (от ул. Моисеенко до пр. Бакунина) ограничено в связи со строительством газопровода.

С 20 января по 19 декабря для автомобилистов будет закрыт проезд по Северской улице в поселке Шушары для установки временных ограждений. Объезд организуют по улицам Торопецкой, Изборской и Ростовской. ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты. Актуальную карту всех дорожных ограничений можно найти на сайте ведомства.

Андрей Маркелов