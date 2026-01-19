Сомелье из Красногорска обвинили в убийстве жены во время «акта БДСМ»

Красногорский городской суд арестовал на два месяца (до 11 марта) местного жителя, обвиняемого в убийстве жены. По предварительной информации, преступление произошло во время «акта БДСМ» между супругами. Об этом сообщила пресс-служба судов Московской области.

ЧП произошло 11 января. По версии следствия, фигурант во время эротических практик сковал жену наручниками, связал ей ноги веревкой и начал душить. Однако супруга плохо себя почувствовала и упала с кровати на пол. Затем мужчина вспомнил прежний конфликт с супругой и решил убить ее. В результате он задушил жертву подушкой.

По данным Telegram-канала «112», арестованный — сомелье Владимир Глухов. Согласно информации из открытых источников, он преподавал в школе WinePeople и работал в дегустационном центре российского виноделия «Главвино». Господин Глухов также входил в список жюри конкурса Prodexpo International Wine Competition & Guide.

Никита Черненко