Респектабельность оказалась фасадом

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-зампреда комитета по инвестициям Смольного Максима Шарипова. Его будут судить за взятки, сумма которых превышает 25 млн рублей: чиновник, по версии следствия, помогал коммерсантам получить землю, минуя торги. Его предполагаемый посредник — предприниматель и фигурант другого дела о мошенничестве Святослав Белов — избежал преследования, подписав контракт с Минобороны РФ. Господин Шарипов был задержан якобы с поличным, когда пришел попрощаться с собравшимся на фронт компаньоном.

Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя комитета по инвестициям, которому инкриминируют получение взяток в значительном (ч. 2 ст. 290 УК) и крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК), а также через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максим Шарипов, говорится в материалах дела, за солидное вознаграждение помогал компаниям, которые подавали заявления на предоставление земельных участков, получить положительное решение, минуя предусмотренные торги. Следователи пришли к выводу, что с марта 2023 года по сентябрь 2024-го фигуранту передали около 18 млн рублей, а в октябре 2023 года — еще 7 млн.

Управленец, считают правоохранители, требовал деньги от Эдуарда Гришанкина, действовавшего в интересах ООО «Эверестстрой» и ООО «Инженерные технологии», за содействие в заключении договоров аренды трех участков. В частности, сказано в обвинительном заключении, речь идет о предоставлении наделов на улицах Есенина, Генерала Кравченко, Кременчугской, Рихарда Зорге и Володарского в Сестрорецке. Зампред был задержан оперативниками в октябре 2024 года во время передачи ему 1,5 млн рублей, часть из которых оказалась муляжом.

Взятие с поличным произошло в ресторане «Трикатель» в Дегтярном переулке рядом с «Невской ратушей», где располагаются офисы чиновников.

Тогда Главное следственное управление СКР по Петербургу опубликовало кадры, на которых госменеджер сидит за столом с потерянным видом, а перед ним выложены пачки денег и два капучино. Купюры на видео оперативник подсвечивает ультрафиолетом.

На встречу, как потом стало известно, подозреваемый пришел к своему давнему товарищу — бизнесмену Святославу Белову, который, как полагают в СКР, и выступил посредником. Последний был учредителем и генеральным директором ООО «СК "Ренессанс Групп"». Основной вид деятельности предприятия по ОКВЭД — «Управление эксплуатацией жилого фонда». На момент ликвидации фирмы в ноябре 2022 года у нее была нулевая отчетность по выручке, а сам руководитель уже проходил по двум уголовным делам о мошенничестве. Так, его обвиняли в ряде махинаций, связанных с заключением договоров о выполнении работ, которые по итогу сделаны не были, поскольку всякий раз предприниматель ссылался на различные напасти — от пандемии и связанных с ней неудобств до болезни близких.

Осенью 2024 года господин Белов заключил контракт о прохождении службы в зоне специальной военной операции. Кировский районный суд приостановил уголовное дело в отношении обвиняемого.

Максим Шарипов, по последним данным, свою вину отрицает, уверяя, что его подставили. Он пояснил, что пришел в заведение, чтобы попрощаться с приятелем, который принял решение отправиться на передовую. Меру пресечения экс-зампреду избрали в Выборгском райсуде. Тогда чиновник заявил, что даже не видел денег, которые ему вменяют в качестве взятки. Также его защита представила положительную характеристику личности подсудимого, которую дал глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.

Андрей Кучеров