Более 6 тыс. человек остались без отопления в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за коммунальной аварии без отопления остались более 6,6 тыс.человек, включая порядка 1,7 тыс. детей, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Причиной аварии стала утечка теплоносителя на системе теплоснабжения на улице Зари 21А, рядом с торговым центром «Коммерсант». В результате отопления лишились 27 многоквартирных домов, 16 жилых домов в частном секторе и 11 административных зданий.

Планируется, что восстановление теплоснабжения будет завершено к 23:00. В целях оперативного реагирования на происшествие на место направлены сотрудники МЧС России — два человека и одна единица техники, добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Урал», что в Кушве (Свердловская область) из-за аварии в котельной без отопления и горячей воды остались почти 10,9 тыс. человек.

Полина Бабинцева