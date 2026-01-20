«Россети Ленэнерго» хочет копить под землей

ПАО «Россети Ленэнерго» готовит к 2030 году ввод в промышленную эксплуатацию подземных систем накопления электроэнергии (СНЭ) для электрозаправочных станций (ЭЗС). Сейчас компания занимается разработкой технического решения, на что направила около 182 млн рублей, узнал «Ъ Северо-Запад». Эксперты пока не видят перспектив использования такой технологии в промышленном масштабе, указывая на сложность ее обслуживания, а также наличие на рынке альтернативных систем.

Самая большая электрозаправка в Петербурге на 19 стоек до 240 кВт на Кондратьевском проспекте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

СНЭ заглубленного исполнения позволит исключить необходимость выделения дополнительных территорий для размещения накопителя, решить задачи обеспечения эстетического вида городской застройки, исключить риски вандализма, а также упростить подключение быстрых ЭЗС в историческом центре города, пояснили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе «Ленэнерго».

Система будет состоять из накопителя электроэнергии, размещенного в подземной герметичной полимерной капсуле, а также из подсистемы контроля и управления, состоящей из элементов и комплектующих, доступных на отечественном рынке.

В промышленную эксплуатацию система может быть введена к 2030 году после завершения разработки, установки и успешного прохождения опытной эксплуатации. После к ней смогут подключаться и другие поставщики, уточнили в распределительно-сетевой компании. Кроме того, другие игроки рынка смогут использовать разработанную «Россети Ленэнерго» технологию при условии соблюдения патентного права.

По данным на июль 2025 года в Петербурге работало 422 шт., что почти вдвое больше показателя 2024 года (256 шт.), подсчитали в комитете по энергетике. В городе функционирует четыре электрозарядных хаба. Единственная крупная электрозаправка в центральной части Петербурга расположена на Кременчугской улице у дома № 17. Ее на паритетных условиях открыли в январе 2024 года ООО «Яндекс Заправки» и ООО «Балтийская сеть ЭЗС». Еще один мини-хаб от ПАО «Ростелеком» на четыре стойки по 160 кВт находится на улице Ольги Берггольц, 33.

Самая большая электрозаправка в Петербурге на 19 стоек до 240 кВт работает на Кондратьевском проспекте, 38, у Выборгской ТЭЦ (ТГК-1). Ее построила московская компания АО «Электрохаб». Ей же принадлежат 10 стоек по 150 кВт на Дороге на Турухтанные острова у дома № 14 рядом с Первомайской ТЭЦ (ТГК-1). В планах фирмы ввести в эксплуатацию еще один хаб на 72 машино-места у ТЭЦ «Правобережная» на Октябрьской набережной.

У «Ленэнерго» в Петербурге и Ленобласти 62 ЭЗС (52 быстрых и 10 медленных). Также среди основных игроков на местном рынке можно отметить «Пункт-Е», «ТАЧ Продакшн», ПАО «Газпром-Центр» и «Тесла СПб».

Согласно обновленному проекту региональной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Петербурге, к концу 2026 года численность ЭЗС в городе должна достигнуть 511 точек. При этом основной трудностью для инвесторов остается поиск подходящего под ЭЗС земельного участка, особенно в центральных районах города, отметили в городском комитете по энергетике.

С точки зрения рынка очевидно, что использование систем накопления для электрозаправок может основываться на арбитраже цен в различные часы, то есть ночью они должны заряжаться по низкой цене, а разряжаться — в дневное и вечернее время. Не очень понятны их емкость и скорость набора емкости, но очевидно, что эти параметры должны быть достаточно высокими, рассуждает о новом проекте «Россети Ленэнерго» управляющий партнер компании «Агентство энергетического анализа» Алексей Преснов.

Также под вопросом экономика проекта, так как накопители стоят серьезных денег, и даже на горизонте 2030 года CAPEX (капитальные затраты.— “Ъ”) будут оставаться достаточно высокими, чтобы конкурировать с прямой зарядкой из общей сети, говорит эксперт.

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева считает, что новое техническое решение не окажет существенного влияния на рынок. В России на сегодняшний день производятся зарядные станции с системами накопления энергии внутри станции. Это решение апробированное, прошедшее сертификацию, опытную эксплуатацию. Оно понятно, но не требует каких-то дополнительных сверхзатрат, поскольку устанавливается уже в действующие электроустановки, поясняет госпожа Гордеева.

Перспектив использования подземного решения для электростанций в промышленном масштабе на данный момент эксперт не видит, уточняя, что такая система достаточно сложна в обслуживании и требует пристального внимания и контроля многих параметров.

