Мишустин назначил Потемкина главой секретариата первого вице-премьера

Борис Потемкин назначен руководителем секретариата первого зампреда правительства. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ будет действовать на время исполнения Денисом Мантуровым полномочий первого вице-премьера.

До этого секретариат первого зампреда правительства возглавлял Ян Голованов. С 2010 года Борис Потемкин работал в различных департаментах Минсельхоза России, а в 2012-м стал главным консультантом секретариата бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова.

В 2013 году господин Потемкин был назначен начальником управления международного сотрудничества, в 2015-м стал заместителем руководителя Росстандарта.