Элитное жилье в 2025 году в среднем подорожало на 13%

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге, по данным на конец декабря 2025 года, выросла до 898 тысяч рублей за кв. м., что на 13% больше чем в 2024-м (793 тыс. рублей за «квадрат»). Показатель стабильно увеличивается с 2019 года, приводит статистику консалтинговая компания NF Group. Средняя стоимость лота за год выросла на 10% до 104 млн рублей.

На цене сказывается дефицит предложений, которое год к году сократилось на 18% до 490 квартир и апартаментов (58,4 тыс. кв. м.). Тренд на ежеквартальное снижение объема экспонируемых лотов эксперты фиксируют с 2023 года. Аналитики NF Group отмечают, что в конце 2025-го наметилось оживление девелоперов на рынке элитного жилья, которое может говорить о восстановлении объема предложений в наступившем году. Уже в прошлом году рынок пополнился двумя жилыми комплексами класса премиум — «Визионер» и «Коллекционер» от «Группа RBI».

Дефицит на рынке сказывается и на количестве заключенных сделок. Всего было заключено сделок на 28,4 млрд рублей, в 2024-м, который эксперты называют рекордным, сумма достигала 40 млрд рублей. В NF Group отмечают, что в прошедшем году покупатели стали чаще обращать внимание на квартиры и апартаменты еще в строящихся комплексах — число таких сделок год к году увеличилось с 17% до 58%. Такая тенденция, по мнению аналитиков, связана с дефицитом предложений в готовых домах и разнообразием лотов в строящихся объектах, а также финансовыми условиями, предлагаемыми застройщиками в большей степени в строящихся объектах.

«Положительной тенденцией последних месяцев года стало оживление девелоперской активности по выводу новых объектов на рынок: продажи в двух уже стартовали, еще несколько находятся на высокой стадии проектирования. По нашим прогнозам, запуск четырех комплексов, анонсированных к выводу на рынок в 2026 году, позволит восстановить объем экспозиции до уровня 2023 года и приблизить количество сделок к показателям рекордного 2024-го»,— заключает директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова.

Надежда Ярмула