Север инвестиционного притяжения

Жители центральных регионов и юга России заинтересовались жильем в Заполярье. В Telegram-каналах разбирают варианты выгодных инвестиций в дешевую недвижимость. Квадратный метр по цене от 3 тыс. руб. и северные льготы — основные причины для покупки квартиры в Воркуте и, например, Мурманской области, говорят риэлторы. Правда, как выяснил “Ъ FM”, сдавать в аренду это жилье будет сложно, чтобы жить самим придется вложить значительную сумму, а перепродать такой актив и вовсе почти нереально. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Однушка в Воркуте стоит около 200 тыс. руб. В Москве это цена 1 кв. м в старом панельном доме в спальном районе. На перспективу выгодно обзавестись жилплощадью обратили внимание молодые инвесторы, сообщают Telegram-каналы. Зумеры даже готовы к дистанционке в условиях полярной ночи. Однако к дешевому жилью нужно добавить еще не меньше 1 млн руб. на отделку, если кроме прописки в этих стенах захочется еще и ночевать, говорит риэлтор Иван Ростиславов:

«Это реальные цены. Просто это будет полностью убитая хрущевка без окон, дверей, полов, электрики, без ничего. Ремонт там делать нецелесообразно и ненужно, ее проще за 300 тыс. руб. или за 200 тыс. руб. продать, так как даже сдать в аренду в таком состоянии нереально. Спроса нет, рынок недвижимости стоит. Жилье продается только по низу рынка. То есть квартиру, у которой реальная стоимость 1 млн руб., реально продать за 700-800 тыс. руб. У нас в прошлом году продавалось 200 лотов, а сейчас уже 500. Идет отток населения».

Инвестиционная ценность вложений в недвижимость в той же Воркуте под сомнением, подчеркивают эксперты. Стоимость аренды квартиры с так называемым старым бабушкиным ремонтом, по данным «Циана», не более 10 тыс. руб. в месяц. С более свежей отделкой прайс может доходить до 20 тыс. руб. При этом арендаторы — не те, кто перебрался за Полярный круг по собственной воле, так что на долгосрочный договор рассчитывать не стоит, рассказала Елена, которая переехала в Санкт-Петербург, а свою трешку в Воркуте выставила на продажу: «Сейчас город скукожился практически до одного нашего округа. Поселки закрылись. Буквально в пяти минутах от моего дома школа и детский сад, но их закрыли, потому что здесь уже очень мало людей. Я в 2022 году уехала, до этого сдавала квартиру. Жилье берут в аренду активно, потому что люди приезжают, в том числе и военные».

В Мурманске жилье стоит дороже, однокомнатная квартира там обойдется от 3,5 млн руб. При этом в поселках рядом с городом жилье значительно дешевле, по 600-700 тыс. руб. Именно оно интересует приезжих, пояснил риэлтор из Мурманска Сергей Фирсов: «Кому-то регистрация необходима, так как у нас действуют северные льготы. Большинство в них заинтересовано. Если мы говорим об удаленщиках, то до начала 2025 года была предусмотрена ставка по упрощенному налоговому режиму. ИП под 1% могли вести свою деятельность. Сейчас это отменили. Соответственно, такие предприниматели начали массово продавать свои квартиры, в которых были зарегистрированы.

А так сюда приезжают из южных районов — Чечни и Дагестана, в том числе ради социальных пособий, так как в Мурманской области у них повышенный коэффициент».

Потенциально прибыльная модель для инвестора — сдавать жилье посуточно. В Заполярье туристы едут за северным сиянием. Однако даже обустройство студии требует капитальных вложений и поддержания уровня сервиса. Поэтому говорить об инвестиционном буме спроса на арктическую недвижимость все же не приходится, отметил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Кирилл Шавергин: «В целом число межрегиональных сделок растет в связи с тем, что гораздо проще становится приобретать жилье. Есть возможность и удаленной работы, и вариант приобрести квартиру для последующей сдачи в аренду. В целом, согласно нашей статистике, наверное, объем таких сделок не больше 15%, то есть человек проживает в одном городе, а покупает в другом».

Вместе с тем предложение в старом фонде в северных регионах будет только расти. Объемы строительства жилья в Арктической зоне за 2024 год увеличились в среднем на 40%.

Светлана Белова, Юлия Савина