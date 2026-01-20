В Черноземье 21 января ожидается морозная погода, до –13°C

В среду, 21 января, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –6°C до –13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –11°C до –13°C. В течение дня будет пасмурно, без осадков. Ветер западный, восточный и юго-западный, до 3 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –8°C до –10°C, а порывы ветра будут до 3 м/с. Погода будет облачной и временами снежной.

В Курске утром температура воздуха составит –13°C, днем поднимется –11°C, вечером опустится до –12°C, а ночью вернется к показателю –13°C. На протяжении всего дня будет пасмурно, без осадков. Ветер до 3 м/с.

В Липецке также будет пасмурная и местами снежная погода. Утром температура воздуха составит –8°C, днем будет –7°C, вечером вернется к показателю –8°C, а ночью задержится на том же уровне. Северо-западный, северо-восточный и западный ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно, без осадков. Утром и днем температура воздуха составит –11°C, вечером опустится до –12°C, ночью — до –13°C. Ветер — до 3 м/с.

В Тамбове ожидается пасмурная и временами снежная погода. Утром температура составит –7°C, днем поднимется до –6°C, потом вернется к показателю –7°C, а ночью опустится до –8°C. Ветер с порывами до 2 м/с.

Алина Морозова