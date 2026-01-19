На МЦД-2 в сторону Нахабино произошел сбой в движении

На участке МЦД-2 Москва-Рижская — Подмосковная в сторону Нахабино произошел сбой в движении поездов. Это связано с остановкой состава по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

В ведомстве заверили, что принимают меры для восстановления движения в штатном режиме. Характер неисправности поезда в МЖД не уточнили.

Как рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва» в Центральной пригородной пассажирской компании, на D2 и Рижском направлении в сторону Нахабино задерживаются несколько поездов. К остановленному составу направили вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.