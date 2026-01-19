В Самарской области расширены ограничения на привлечение мигрантов к работе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продлил запрет на привлечение иностранных граждан к работе в ряде сфер, включая производство продуктов питания, двигателей и турбин, а также в сфере транспорта, торговли и образования. С 2026 года все ранее существовавшие исключения отменены.

Согласно постановлению главы региона, мигранты не могут быть наняты на работу в производстве хлеба, кондитерских изделий, молочных и диетических продуктов, соков, детского и лечебного питания. Запрещено также трудоустройство в сфере производства и обслуживания летательных и космических аппаратов, включая беспилотные системы и реактивные двигатели.

Иностранные граждане не могут работать в сфере пассажирских перевозок, в торговых и курьерских службах, на почте, в некоторых заведениях общепита, а также в образовательных учреждениях. Запрет распространяется на уборку в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками, в гостиницах, барах и других подобных организациях.

Организациям предоставлено три месяца для выполнения требований постановления. В частности, ранее разрешалось нанимать мигрантов на производственные линии в хлебопекарных и кондитерских производствах, однако теперь такие позиции также запрещены.

Всем работодателям необходимо пересмотреть кадровую политику в соответствии с новыми нормами.

Андрей Сазонов