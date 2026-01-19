Беглов и Бельский поучаствовали в крещенских купаниях у Петропавловской крепости

В понедельник, 19 января, у стен Петропавловской крепости проходят крещенские купания. В них приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский, чин освящения воды совершил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, передал корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Неподалеку располагались полевая кухня и шатер, куда желающие заходили помолиться у иконы. Также неподалеку от места купания проходили музыкальные выступления.

Всего в Петербурге открыто 17 специально оборудованных мест для крещенских омовений, сообщили в пресс-службе Смольного. Городские купели оборудованы раздевалками и безопасным спуском в воду, отметили администрации.

На местах дежурили сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы Петербурга, медики, добровольцы и волонтенры-спасатели. Всего безопасность обеспечивали около ста человек и 24 единицы техники.

Артемий Чулков, Полина Пучкова