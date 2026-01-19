В Ульяновск стали чаще заходить круизные теплоходы

В 2025 году в Ульяновск прибыли 169 круизных теплоходов. По данным правительства региона, за сезон было совершено 659 прогулочных рейсов, на которых перевезли более 42 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего через Ульяновск прошли 29 937 туристов на круизных судах. Особое внимание привлекло новое направление Ульяновск — Сенгилей — Ульяновск, запущенное в рамках проекта «Симбирская кругосветка».

В 2025 году был реконструирован причал в Сенгилее, что повысило привлекательность города для туристов.

Андрей Сазонов