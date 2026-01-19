В Ульяновск стали чаще заходить круизные теплоходы
В 2025 году в Ульяновск прибыли 169 круизных теплоходов. По данным правительства региона, за сезон было совершено 659 прогулочных рейсов, на которых перевезли более 42 тыс. пассажиров.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Всего через Ульяновск прошли 29 937 туристов на круизных судах. Особое внимание привлекло новое направление Ульяновск — Сенгилей — Ульяновск, запущенное в рамках проекта «Симбирская кругосветка».
В 2025 году был реконструирован причал в Сенгилее, что повысило привлекательность города для туристов.