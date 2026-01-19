Гренландия и Совет мира — по данным западных СМИ, именно эти темы будут главными на открывающемся глобальном форуме в Давосе. Украина отошла на второй план, хотя она также будет обсуждаться. Россия официально в мероприятии не участвует. Между тем в Швейцарию прибывает российский спецпосланник Кирилл Дмитриев. Он встретится с американскими коллегами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что форум вполне может преподнести большие сюрпризы.

Глобальный экономический форум в Давосе, похоже, будет резко отличаться от того, что было раньше. Дональд Трамп едет ломать повестку. Судя по всему, участникам будет предложено отречься от старого мира и пойти в новый — тот, который создает 47-й президент Соединенных Штатов. Видимо, именно в Швейцарии состоится своеобразная презентация нового Совета мира как альтернативы ООН. Есть некоторые основания полагать, что нынешний глава Белого дома намеревается возглавлять этот орган пожизненно, уже после завершения каденции. Но не будем забегать вперед.

Западные газеты пишут, что на первый план вышла Гренландия. Европейские все еще вроде как союзники Америки продолжают пребывать в шоке от всего происходящего. Наверное, у них еще есть надежда договориться, образумить ключевого партнера. Пока что предпосылок к этому особых не заметно. Тем не менее кажется, что, если проявить нужные дипломатические способности, проблему можно решить. Накануне, как известно, Трамп написал письмо премьеру Норвегии Юнасу Гар Стёре с таким посылом: раз вы не проявляете ко мне нужного уважения, не даете Нобелевскую премию мира, тогда как я прекратил восемь войн, я вам больше не друг. Буду заботиться только о своей безопасности, то есть безопасности США, а для этого мне нужна Гренландия — так что заберу остров, и ничего вы мне не сделаете. А Норвегия получается как бы главной в этом виноватой, из-за нее, мол, все началось.

Собственно, если дело в этом, логично собрать саммит ЕС с одной единственной целью — номинировать коллегу на Нобелевскую премию мира. И тогда, глядишь, вновь наступит мир и согласие. Но мы не будем подсказывать недружественным государствам Старого Света столь очевидные тезисы, хотя кажется, что им непрозрачно намекнули, как и где найти нужное компромиссное решение.

Теперь что касается Украины: заметно, что эта тема отошла на второй план. В этом можно согласиться с западными СМИ. Впрочем, есть некоторые основания предполагать, что приглашение Владимира Путина и Александра Лукашенко в указанный выше Совет мира, пока что по Ближнему Востоку, есть часть некоего большого соглашения. Мы вам участие в решении глобальных проблем, а вы уступаете, скажем, в украинском вопросе. А может быть, уступки и не понадобятся. В Давос летит российский спецпосланник Кирилл Дмитриев. Наверное, есть расчет на то, что на фоне конфликтов с Европой Трамп, а не Кремль, смягчит позицию по Украине и как следует надавит на Владимира Зеленского. Но, опять же, не будем гадать.

Есть большие сомнения, что у Трампа получится воплотить задуманное в жизнь. Глобальное сообщество против и будет пытаться всячески мешать, сдерживать амбиции нынешнего американского лидера. И о предстоящих выборах в Конгресс США также нельзя забывать. Пусть старый мир и не идеален, но явно не все готовы от него отречься. Но в Давосе в любом случае будет интересно — так что следим.

Дмитрий Дризе