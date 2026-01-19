Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор Балицкий сообщил об атаке ВСУ на среднюю школу в Запорожской области

Средняя общеобразовательная школа № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской попала под удар трех беспилотников ВСУ. В тот момент в учреждении находились 15 детей и 10 сотрудников. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По словам господина Балицкого, при атаке повреждены автомобиль охраны и стекла в школе. На месте работают оперативные службы.

Глава региона назвал удар «вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права». Целью ВСУ, убежден Евгений Балицкий, был мирный объект социальной инфраструктуры города.

