Суд решил изъять у нижегородского сотрудника ГИБДД квартиру и автомобиль
Сормовский райсуд Нижнего Новгорода по иску прокуратуры решил изъять квартиру сотрудника ГИБДД, нарушившего антикоррупционное законодательство. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 января.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также в доход государства изымают автомобиль Audi Q7, принадлежащий близкому родственнику ответчика. По данным прокуратуры, сотрудник не смог подтвердить законность доходов, на которые было куплено это имущество.