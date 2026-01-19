Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд решил изъять у нижегородского сотрудника ГИБДД квартиру и автомобиль

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода по иску прокуратуры решил изъять квартиру сотрудника ГИБДД, нарушившего антикоррупционное законодательство. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в доход государства изымают автомобиль Audi Q7, принадлежащий близкому родственнику ответчика. По данным прокуратуры, сотрудник не смог подтвердить законность доходов, на которые было куплено это имущество.

Галина Шамберина