На участке «Казань – Йошкар-Ола» трассы М-7 реконструировали высоковольтные линии

«Средневолжсксельэлектросетьстрой» (СВСЭСС) реконструировал линии 110 и 220 кВ на участке М-7 «Казань – Йошкар-Ола». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе предприятия.

На объекте смонтированы кабельные вставки общей протяженностью 2,11 км (1,13 км и 0,981 км) с использованием траншей и горизонтально-направленного бурения. Под трассой проложена защитная труба, установлены соединительные муфты и высоковольтный кабель. Работы проведены без остановки движения.

Открытие нового четырехполосного маршрута «Большой Зеленодольск» состоялось 14 декабря 2024 года.

Анна Кайдалова